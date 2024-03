Saarbrückens Brünker: «Jahrhundertspiel für beide Lager»

Pokal-Held Brünker: «Jahrhundertspiel für beide Lager»

Bei Saarbrückens Pokal-Held Kai Brünker ist die Vorfreude auf das Halbfinal-Heimspiel im DFB-Pokal am 2. April gegen den 1. FC Kaiserslautern groß. Als «Jahrhundertspiel für beide Lager» bezeichnete der Stürmer des Fußball-Drittligisten am Samstagabend im ZDF-Sportstudio das Pokal-Derby gegen den Zweitligisten aus der benachbarten Pfalz. «Wir wissen, was wir wieder abreißen müssen, um das zu schaffen. Es ist ein Jahrhundertspiel und da müssen wir einfach wieder an unsere Grenzen gehen», sagte der 29-Jährige.