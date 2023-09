Gulacsi kehrt ins Leipziger Tor zurück

Poulsen fällt mit Muskelbeschwerden für ersten RB-Test aus

Yussuf Poulsen fällt für das Testspiel von RB Leipzig gegen Udinese Calcio am Dienstag (18.00 Uhr) in Lienz aus. Den 29 Jahre alten Stürmer des Fußball-Bundesligisten plagen seit Beginn des Trainingslagers in Bruneck Muskelbeschwerden. Eine Untersuchung am Dienstag soll Auskunft darüber geben, welche Ursachen dafür verantwortlich sind.