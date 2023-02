Trabzonspor gegen Basel: Choreografie für Erdbebenopfer

Katastrophenhilfe: Türkische Gemeinde ruft zu Spenden für Erdbebenopfer auf

Nach dem Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet hat die Türkische Gemeinde in Schleswig-Holstein zu Spenden aufgerufen. Die Gemeinde erhalte täglich Informationen über die schlimme Lage in den betroffenen Regionen, sagte der Landesvorsitzende Cebel Küçükkaraca am Freitag. «Gleichzeitig sehen wir die immens große Hilfsbereitschaft, mit der Menschen international und auch hier bei uns in Schleswig-Holstein Unterstützung leisten.»