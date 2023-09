Tuchel und Kane loben Top-Joker Tel: «Hat hohen Einfluss»

Mathys Tel ist erst 18, aber schon wichtig beim FC Bayern. In den ersten Saisonspielen konnte er sich als Torschütze und Vorlagengeber empfehlen, wenn er reinkam. Startelf-Einsätze rücken näher.

Im Schatten von Stürmerstar Harry Kane empfiehlt sich Offensivtalent Mathys Tel mit starken Joker-Leistungen für längere Einsatzzeiten beim FC Bayern.

Trainer Thomas Tuchel nimmt die positive Entwicklung des 18 Jahre alten Franzosen erfreut zur Kenntnis, auch wenn er mit Tel beim Champions-League-Auftakt gegen Manchester United am Abend weiterhin «nur» als Einwechselspieler plant.

«Ich bin sehr glücklich, dass Mathys hier ist. Er hat einen hohen Einfluss im Moment von der Bank. Das ist jetzt eine Waffe. Wir wissen, dass wir mit ihm Spiele drehen können», äußerte Tuchel über den Offensivspieler, der in der Spitze und auf dem Flügel angreifen kann. Tel hat in den ersten vier Bundesligapartien zwei Tore erzielt und dazu den Treffer zum 2:1 von Leon Goretzka am vergangenen Freitag im Topspiel gegen Bayer Leverkusen (2:2) vorbereitet.

Auch Lob von Kane

«Wir wissen, was er uns geben kann von der Bank», sagte Tuchel, der ankündigte: «Mathys wird in dieser Saison auch Spiele von Beginn an bekommen.» Es sei aber die Frage, ob man einem jungen Angreifer wie Tel mit einem Startelf-Einsatz in einem großen Spiel wie gegen Manchester United einen Gefallen tun würde, argumentierte Tuchel: «Er zeigt gerade, dass er Tore vorbereiten und Tore machen kann. Er ist auf einem guten Weg. Es ist wichtig, dass wir nicht sofort wieder drei Schritte vor dem nächsten machen.»

Tel kam vor einem Jahr als 17-Jähriger für die hohe Ablösesumme von 20 Millionen Euro von Stade Rennes zum deutschen Rekordmeister. Er ist Bayerns jüngster Torschütze in der Bundesliga (17 Jahre und 136 Tage). In seiner ersten Saison kam er auf 28 Pflichtspieleinsätze und sechs Tore.

Ein Lob für Tel gab es vor dem Manchester-Spiel auch von Weltklassestürmer Kane. «Er hat einen sehr guten Start in die Saison gehabt. Er konnte immer seinen Beitrag leisten, wenn er aufgelaufen ist», sagte der 30-Jährige. Besonders gefalle ihm am jungen Angreifer-Kollegen Tel dessen positive Einstellung im Training.