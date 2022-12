Rekordkulisse: Bayern-Frauen entzaubern Barcelona

Fußball: Bayern-Fußballerinnen fiebern Camp Nou entgegen

Für die Fußballerinnen des FC Bayern München ist das bevorstehende Champions-League-Spiel beim FC Barcelona im ehrfürchtigen Camp Nou «ein Highlight» in ihrer Karriere. «Natürlich ist es ein ikonisches Stadion. Anschließend spielen wir in der Allianz Arena, das ist etwas, woran du dich bis an dein Lebensende immer erinnern wirst», sagte Bayern-Trainer Alexander Straus dem Blog «miasanrot.de». Am dritten Spieltag der Gruppenphase treten die Münchnerinnen am Donnerstag (18.45 Uhr) bei den Spanierinnen an.