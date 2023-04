FC Bayern braucht «Magisches»: Historische Vorbilder gibt es

Die Bayern müssen gegen Manchester City ein 0:3 aufholen. Für eine magische Aufholjagd gibt es Vorbilder: Barça, Liverpool, AS Rom und La Coruña haben so was schon geschafft.

Der FC Bayern München muss in seinem 282. Champions-League-Spiel etwas Historisches leisten. «Es geht voll drauf, wir haben noch eine Chance», kündigte Kapitän Thomas Müller ungeachtet der extrem schwierigen Ausgangslage nach dem 0:3 im Viertelfinal-Hinspiel gegen Manchester City vor der zweiten Partie am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in der Allianz Arena an.

Einige wenige Vorbilder gibt es in der Geschichte der Fußball-Königsklasse:

2017

Im Achtelfinale holte der FC Barcelona als bislang einzige Mannschaft einen Rückstand von vier Treffern auf. 0:4 hatten die Katalanen das Hinspiel bei Paris Saint-Germain verloren. Das Unglaubliche geschah dann im Camp Nou: Barça siegte mit Nationalspieler Marc-André ter Stegen im Tor mit 6:1. Sergi Roberto erzielte tief in der Nachspielzeit das entscheidende sechste Tor für die Katalanen. Bei einem 5:1-Endstand wäre PSG wegen der damals noch geltenden Auswärtstorregel weitergekommen.

Auch Drei-Tore-Rückstände wurden im Rückspiel vor eigenem Publikum schon aufgeholt:

2019

Die Liverpool-Fans haben an der Anfield Road schon viele grandiose Partien erlebt. Aber der FC Barcelona stand nach einem 3:0 im Hinspiel praktisch schon im Endspiel. Jürgen Klopps Mannschaft schaffte jedoch das Wunder nach Doppelpacks von Divock Origi und Georginio Wijnaldum. Beim 4:0 der Reds stand übrigens auch der heutige Bayern-Profi Sadio Mané die kompletten 90 Minuten auf dem Platz. Der Senegalese weiß also, wie es geht.

2018

Schon ein Jahr zuvor hatte es Barça im Viertelfinale gegen AS Rom erwischt. Auf ein 4:1 daheim folgte ein 0:3 in Italiens Hauptstadt. Ex-Bundesliga-Profi Edin Džeko eröffnete die römische Aufholjagd, Daniele De Rossi und Kostas Manolas vollendeten sie.

2004

Nach einem 4:1 im San Siro schied der AC Mailand doch noch im Viertelfinale gegen Deportivo La Coruña aus. Schon zur Pause führten die Spanier im Rückspiel mit 3:0. Der eingewechselte Fran González erzielte den umjubelten Treffer zum 4:0-Endstand.

Ein Comeback nach einem Drei-Tore-Rückstand gab es in Bayerns Königsklassen-Historie noch nicht. Auswärtsniederlagen in K.o.-Runden machten die Münchner schon häufiger im eigenen Stadion wett, zuletzt gelang dies 2015 gegen den FC Porto. Auf ein 1:3 in Portugal folgte ein rauschendes 6:1 vor eigenem Publikum. «Vielleicht ist was Magisches möglich», sagte Müller mit dem Blick auf weitaus größere Aufgabe gegen Man City.