VfL Wolfsburg holt Stürmerin Vivien Endemann

Fußball: Champions League: Halbfinale Wolfsburg gegen Bayern möglich

In der Champions League der Frauen kann es im Halbfinale zum Duell der beiden deutschen Topclubs kommen. Zunächst haben die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg und des FC Bayern München im Viertelfinale der Fußball-Königsklasse aber herausfordernde Aufgaben vor sich. Die Wolfsburgerinnen treffen in der ersten K.o.-Runde auf Paris Saint-Germain und müssen am 21./22. März zunächst in der französischen Hauptstadt antreten. Bayern München empfängt im Viertelfinal-Hinspiel den FC Arsenal, wie die Auslosung am Freitag in Nyon ergab.