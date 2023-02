Transfers: Cancelo Bayern-Kandidat - Krisenclubs suchen

Fußball: Cancelo über Zukunft in München: Schauen, was Zeit bringt

Neuzugang João Cancelo hat sich noch keine Gedanken über eine mögliche Zukunft beim FC Bayern nach dem Ende seiner Leihe in diesem Sommer gemacht. «Wir müssen erst einmal schauen, was diese fünf Monate bringen», sagte der 28 Jahre alte portugiesische Fußball-Nationalspieler bei seiner offiziellen Vorstellung in München am Dienstag. Seine Priorität liege nun darauf, «diese Mannschaft so gut wie möglich zu unterstützen». Mit dem Kapitel Manchester City hat Cancelo nach eigenen Angaben aber noch nicht ganz abgeschlossen: «Ich sehe das noch nicht als einen endgültigen Abschied von Verein.» Seinen Wechselwunsch begründete er mit der zuletzt geringen Spielzeit.