Toppmöller möglicher Trainer-Anwärter in Frankfurt

Hellmann kritisiert Glasner: «Weder gut noch richtig»

Eintracht Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann hat mit klarer Kritik auf die Wutrede von Cheftrainer Oliver Glasner nach dem 1:3 bei der TSG 1899 Hoffenheim reagiert. «Es ist spürbar, dass er natürlich enttäuscht ist über die sportlichen Ergebnisse. Was ich auf keinen Fall verstehen kann, ist, dass man diese Enttäuschung an einem Journalisten auslässt, der seine Arbeit macht. Ich habe mitbekommen, dass Oliver Glasner sich dafür auch entschuldigt hat», sagte Hellmann am Sonntag beim TV-Sender Bild. Es sei «weder gut noch richtig» gewesen, nach der Niederlage am Samstag so zu reagieren.