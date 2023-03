Hoeneß lockt Schweinsteiger: Türen beim FC Bayern gehen auf

Uli Hoeneß hat ein Faible dafür, dass ehemalige Spieler auch nach der Karriere beim FC Bayern eingebunden werden. Das gilt auch für Bastian Schweinsteiger und einen weiteren Ur-Bayern.

Uli Hoeneß würde eine Rückkehr des langjährigen Bayern-Profis Bastian Schweinsteiger zum deutschen Fußball-Rekordmeister sehr begrüßen, wenn dieser Interesse bekunden sollte.

«Ich bin überzeugt, dass bei Bastian Schweinsteiger die Türen beim FC Bayern weit aufgehen», sagte der Ehrenpräsident als Talkgast der «Abendzeitung» in München. Der 38 Jahre alte Ex-Nationalspieler Schweinsteiger ist aktuell als Fußball-Experte für die ARD tätig.

Hoeneß: «Unglaubliche Entwicklung»

Hoeneß gefällt, wie sich Schweinsteiger nach seiner Bayern-Zeit und im Anschluss an seine Karriere als Profi weiterentwickelt habe. «Bastian hat eine unglaubliche Entwicklung in der Persönlichkeit gemacht. Früher war er ein Lausbub, ein guter Kicker, aber mit vielen Flausen. Jetzt ist er ein gestandenes Mannsbild, ein Weltmann. Er war in Amerika, er war in Manchester», sagte der 71-Jährige.

Schweinsteiger sei inzwischen auch in seinem Job als ARD-Experte gereift. «Am Anfang war er ziemlich unsicher und hat wenig Angriffsflächen geboten. Aber heute gefällt er mir, wenn er dem (Bundestrainer) Hansi Flick sagt, wenn die deutsche Nationalmannschaft einen Scheißdreck gespielt hat», lobte Hoeneß. Schweinsteiger war einst als Jugendlicher zum FC Bayern gekommen. Von 2002 bis 2015 spielte er bei den Profis. Sein größter Erfolg auf Vereinsebene war neben mehreren Meistertiteln der Champions-League-Gewinn 2013.

Auch Neuer und Müller im Gespräch

Hoeneß ist schon lange ein Befürworter davon, ehemalige Spieler im Verein einzubinden. Oliver Kahn war seine Wahl als Vorstandschef, auch der heutige Sportvorstand Hasan Salihamidzic wurde vom früheren Manager und Präsidenten protegiert. Etliche Ex-Stars wie Giovane Elber oder Claudio Pizarro sind als Marken-Botschafter für den FC Bayern aktiv.

Eine Bayern-Zukunft nach der Spielerkarriere könnte sich Hoeneß auch bei Manuel Neuer (36) und besonders Thomas Müller (33) gut vorstellen. «Thomas ist eine Identifikationsfigur für jede Art von Job bei Bayern», befand Hoeneß. Der Ur-Bayer sei schon jetzt mehr als nur ein Fußballspieler beim Rekordmeister.