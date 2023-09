Eberl zu Bayern-Spekulationen: Bei RB Leipzig unter Vertrag

Bayern-Posten kein Thema: Eberl will Vertrag erfüllen

Geschäftsführer Max Eberl von Pokalfinalist RB Leipzig hat Spekulationen über einen möglichen Wechsel zum FC Bayern München dementiert. «Ich wüsste heute nicht, warum ich meinen Vertrag in Leipzig nicht erfüllen sollte», sagte der 49-Jährige am Rande eines Events der «Bild»-Zeitung am Freitag in Berlin.