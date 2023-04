Bericht: Kolo Muani hofft auf Wechsel zum FC Bayern

Fußball: Frankfurt kurzfristig ohne Knauff und Pellegrini in London

Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt muss die Champions-League-Herausforderung bei Tottenham Hotspur kurzfristig ohne die Flügelspieler Ansgar Knauff und Luca Pellegrini in Angriff nehmen. Knauff fehlt wegen einer Faszienverletzung im Oberschenkel, Pellegrini wegen Schulterproblemen, wie die Hessen am Dienstag vor dem Abflug nach London mitteilten. Mit Ausnahme von Aurelio Buta hatten zuvor alle Profis das Abschlusstraining am Dienstag in Frankfurt am Main absolviert. Insgesamt reisen 20 Akteure mit auf die Insel.