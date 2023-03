FIFA verhängt Transfersperre gegen 1. FC Köln

Irischer Nationalspieler: McClean macht Autismus-Diagnose öffentlich

Der irische Fußball-Nationalspieler James McClean hat öffentlich gemacht, dass er Autist ist. «Es war ein langer Weg und jetzt, da ich die Diagnose habe, ist es an der Zeit, sie mitzuteilen», schrieb der 33-Jährige in einer Instagram-Story. Er betonte in seiner Erklärung, dass er mit der Diagnose an die Öffentlichkeit ging, um seine autistische Tochter zu unterstützen.