Bayern gibt offenbar zweites Angebot für Kane ab

Musiala: Kane würde «gut dazu passen»

Jamal Musiala vom FC Bayern hofft auf einen Transfer von Tottenhams Harry Kane nach München. «Er spielt auf dem höchsten Level in der Premier League seit vielen Jahren. So einen Spieler wollen viele Mannschaften haben. Bei uns würde er gut dazu passen», sagte Musiala laut «Bild»-Zeitung im Rahmen einer Preisverleihung am Samstag. Der 20-Jährige erhielt den Bayerischen Sportpreis in der Kategorie «herausragender Nachwuchssportler».