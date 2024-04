Baller League voller Erfolg - Bühne für die Straßenkicker

Baller League: Mit Vodafone erlebst Du das Hallenfußball-Format von Hummels & Podolski hautnah

Anpfiff für die Baller League – das neue Fußball-Erlebnis von und mit Mats Hummels und Lukas Podolski! Bei ihrem neuen Hallenfußball-Format können Halbprofis und talentierte Amateure ab dem 22. Januar 2024 zeigen, was sie draufhaben. Der besondere Kick dabei: Prominente am Spielfeldrand und herausfordernde Regeln sorgen für maximale Spannung und Unterhaltung. Damit Du keinen Spielzug verpasst, bringt Dir Vodafone als offizieller Media-Partner die Matches der Baller League live auf Deine Devices. Alles, was Du zur neuen Fußball-Liga wissen musst, erfährst Du hier.