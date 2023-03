Nur neun Monate im Amt: Altach trennt sich von Trainer Klose

Nationalmannschaft: Klose: Nicht wieder schon über WM-Halbfinale sprechen

Der deutsche Rekordtorschütze Miroslav Klose hat vor dem Start der Fußball-Nationalmannschaft in die Weltmeisterschaft in Katar gemahnt, die Lehren aus dem schnellen WM-Aus vor vier Jahren in Russland zu ziehen. Damals war die DFB-Auswahl als Titelverteidiger erstmals schon in der Vorrunde ausgeschieden.