Abgebrochenes Drittliga-Spiel für Essen gewertet

Zwickau-Kapitän Brinkies zum Spielabbruch: «Schwarzer Tag»

Kapitän Johannes Brinkies vom FSV Zwickau hat die Vorkommnisse beim Spielabbruch in der 3. Fußball-Liga mit aller Schärfe verurteilt. «Das habe ich so noch nie erlebt, dass eine Großveranstaltung so abgebrochen wird - das ist für uns alle neu und eine sehr negative Erfahrung. Das war ein schwarzer Tag für den Verein und, ich finde auch: für den Fußball», sagte Brinkies in einem Interview mit der «Freien Presse» (Mittwoch).