Leitl bleibt Trainer bei Hannover 96

Fürth-Trainer: Zorniger: Mannschaft muss Leistungen stabilisieren

Trainer Alexander Zorniger fordert von seinen Spielern bei der SpVgg Greuther Fürth, dass sie ihre Leistungen auf Dauer stabilisieren. Das sei der nächste Schritt, sagte Zorniger vor dem Heimspiel in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Hannover 96 an diesem Sonntag (13.30 Uhr/Sky). «Irgendwann werden wir hoffentlich hohes Niveau und stabile Leistung in Einklang bringen. Und dann sind wir auf der Stufe, die ich mir vorstelle», sagte Zorniger am Freitag.