2. Liga: DFB-Strafe: HSV-Trainer Walter für ein Spiel gesperrt

HSV-Trainer Tim Walter darf nach seiner Roten Karte im Spiel beim Karlsruher SC im kommenden Zweitliga-Spiel der Hamburger gegen Holstein Kiel nicht an der Seitenlinie stehen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sprach am Montag ein Innenraumverbot für den 47-Jährigen «wegen eines unsportlichen Verhaltens» für die Partie am Samstag (13.00 Uhr/Sky) aus. Walter erhielt außerdem eine Geldstrafe in Höhe von 8000 Euro. Der Trainer hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.