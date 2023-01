Dopingverdacht: Fristverlängerung für HSV-Profi Vuskovic

HSV-Boss : Boldt: Keine Spekulationen zum Dopingverdachtsfall Vuskovic

HSV-Vorstand Jonas Boldt will sich aktuell nicht zum Dopingverdachtsfall Mario Vuskovic äußern: «Die Lage ist für Mario und für uns alles andere als schön und klar. Bevor wir zur Thematik Stellung beziehen können oder sie gar bewerten, bedarf es noch einer großen Portion Aufklärung. Daran arbeiten wir gemeinsam mit Mario, diversen Experten und Juristen und natürlich mit dem verantwortlichen Verband», sagte Boldt am Dienstag in einem Interview, das auf der Club-Homepage veröffentlicht wurde.