Berichte: Dreharbeiten für Formel-1-Film mit Brad Pitt

Top Gun: Maverick | Kritik – Piloten-Pathos im Nostalgie-Modus

Im Jahr 1986 feierte Tom Cruise mit „Top Gun” seinen ersten großen Kinohit und damit zugleich seinen Karrieredurchbruch. Nun steigt der Hollywood-Star 36 Jahre später für die Fortsetzung „Top Gun: Maverick” erneut in den Kampfjet, wie Du ab dem 26. Mai auf der großen Leinwand erleben kannst. In unserer Kritik zum Film verraten wir Dir, ob sich der Kinobesuch für Dich lohnen könnte. Es ist nicht unbedingt so, dass im Filmproduktions-Mekka Hollywood die Wiederverwertung oder Fortsetzung eines alten Stoffes noch groß überraschen würde. Wenn der Militär-Kitsch Top Gun fast vier Jahrzehnte später aber tatsächlich ein Sequel erhält, ist die eine oder andere hochgezogene Augenbraue jedoch angebracht. Denn so erfolgreich die Achtzigerjahre-Action auch war, schien in all der Zeit nicht wirklich jemand nach einem filmischen Nachfolger gelechzt zu haben. Doch der aktuelle Nostalgie-Trend in Hollywood sowie natürlich das süße Versprechen eines weiteren ...