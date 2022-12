Hamilton-Verbleib: Mercedes-Teamchef Wolff absolut überzeugt

Motorsport-Weltrat: Der Formel-1-Rennkalender für 2023

Die Formel 1 plant für die kommende Saison mit 23 Grand Prix. Nach dem letzten Treffen des Motorsport-Weltrates in diesem Jahr in Bologna wurde ein aktualisierter Kalender ohne Ersatzausrichter für das gestrichene Rennen in China veröffentlicht.