Hamilton über Rückstand: «Definitiv besorgniserregend»

Red Bull ist das Maß der Dinge in der Formel 1. Mercedes will da wieder hin. Lewis Hamilton richtet sich mit Blick auf die kommende Saison auf eine Menge Arbeit ein.

Lewis Hamilton stellt sich mit Mercedes auf einen beschwerlichen Weg zurück an die Formel-1-Spitze ein.

Red Bull mit dem zweimaligen Weltmeister Max Verstappen ist dem früheren Branchenprimus längst enteilt. Hamilton hat als Dritter der Fahrerwertung nicht einmal halb so viele Punkte wie Verstappen. In der Teamwertung hat Red Bull mehr als doppelt so viele Zähler wie Mercedes auf dem zweiten Platz.

«Diese Lücke für das nächste Jahr zu schließen, aber zu diesem Zeitpunkt immer noch eine Sekunde Rückstand auf einer Strecke wie dieser zu haben, ist definitiv besorgniserregend für uns als Team», sagte Hamilton, der in Suzuka goldenen Zahnschmuck trug.

In der Qualifikation hatte der Rekordweltmeister als Siebter etwas mehr als eine Sekunde Rückstand auf Pole-Mann Verstappen. «Die Runden haben sich wirklich gut angefühlt, wir sind aber eine Sekunde hintendran, was doch verrückt ist», befand der Engländer, dessen Teamchef Toto Wolff nach einem Eingriff am Knie in Suzuka fehlt.

«Es ist immer etwas schockierend, wenn man den Abstand auf dem Papier sieht», räumte Hamiltons Teamkollege George Russell ein, «aber jeder hat gute Strecken und jeder hat schwierige Strecken.» In der Suzuka-Qualifikation wurde er Achter.