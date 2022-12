Hamilton über Mick Schumacher: «Zugewinn für Mercedes»

Motorsport: Formel-1-Saisonstart 2024 wohl in Saudi-Arabien

Die Formel 1 soll 2024 erstmals in Saudi-Arabien in die Saison starten. Diese Information geht aus einer Ankündigung hervor, in der nun in Australien mitgeteilt wurde, dass es in Melbourne bis mindestens 2037 ein Rennen der Motorsport-Königsklasse geben wird.