Capitos Nachfolger: Vowles neuer Teamchef von Williams

Formel-1: Sportchef Brawn: «Jetzt von meinem Sofa aus verfolgen»

Der langjährige Formel-1-Sportchef Ross Brawn hat seinen Rückzug aus der Motorsport-Königsklasse erläutert. «Jetzt ist für mich der richtige Zeitpunkt gekommen, um in den Ruhestand zu gehen. Wir haben den größten Teil der Arbeit erledigt und befinden uns jetzt in einer Konsolidierungsphase», erklärte der 68-jährige Engländer in seiner Formel-1-Kolumne.