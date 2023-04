Ancelotti: Angeschlagener Kroos fit für die Champions League

Der zuletzt angeschlagene Ex-Weltmeister Toni Kroos wird seinem Club Real Madrid im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Chelsea wieder zur Verfügung stehen.

Fehlte zuletzt angeschlagen in der La-Liga-Partie gegen den FC Cadiz: Toni Kroos. © Ruben Albarran/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

«Sie werden am Dienstag spielen», sagte Trainer Carlo Ancelotti über Kroos und den Brasilianer Vinicius Junior, die beim 2:0 in der Primera División beim FC Cádiz angeschlagen im Kader gefehlt hatten. «Sie konnten nicht spielen, weil sie Beschwerden hatten», begründete der Coach den Verzicht auf die Stammspieler.

Der spanische Fußball-Rekordmeister geht am Dienstag (21.00 Uhr) mit einem 2:0-Vorsprung aus dem Hinspiel in die Partie in London und hat gute Chancen auf den Halbfinal-Einzug. Der 33 Jahre alte Kroos hatte im Hinspiel eine starke Leistung gezeigt. «Morgen werden sie wieder trainieren und am Dienstag voll einsatzfähig sein», sagte Ancelotti über die Genesung des früheren deutschen Nationalspielers und des Brasilianers.

Während Real in der Königsklasse gute Chancen auf ein Weiterkommen hat, ist der Rückstand auf Tabellenführer FC Barcelona in der Liga trotz des Erfolgs in Cádiz weiter groß. Vor der Partie der Katalanen am Sonntag (16.15 Uhr) beim FC Getafe hat Real zehn Punkte Rückstand auf seinen Rivalen.