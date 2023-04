Choupo-Moting beim FC Bayern wieder im Mannschaftstraining

Champions League: Bayern ohne Müller gegen City - Tuchel: «Harte Entscheidung»

Der FC Bayern München geht die Champions-League-Herausforderung gegen Manchester City ohne Thomas Müller in der Startelf an. Der Kapitän sitzt am Dienstag beim Viertelfinal-Hinspiel in Manchester zunächst auf der Ersatzbank. «Ich liebe Thomas, aber wir erwarten kein typisches Thomas-Müller-Spiel», erklärte Trainer Thomas Tuchel vor dem Anpfiff beim Streamingdienst Amazon Prime Video. Es sei eine harte Entscheidung gewesen, gab Tuchel zu und berichtete von einem kurzen Gespräch mit Müller. «Thomas ist schlau, der weiß genau, was uns erwartet. Es ist null Problem.»