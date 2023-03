Von Real bis Benfica: Bayern warten auf nächsten Gegner

Champions League: Eintracht-Kapitän: Nicht unbedingt gegen Manchester City

Eintracht Frankfurts Kapitän Sebastian Rode hat für die Auslosung des Champions-League-Achtelfinals «keinen Wunschgegner» Es sei eher so: «Gegen Manchester City würde ich nicht unbedingt gerne spielen. Insgesamt sind alle brutal stark, wir glauben aber trotzdem an unsere Chance», sagte Rode, der seine Mannschaft mit einem 2:1 bei Sporting Lissabon am Dienstagabend erstmals in der Vereinsgeschichte ins Königsklassen-Achtelfinale geführt hatte. Der englische Meister gilt in der Champions League als Topfavorit.