Trotz Kantersieg: Hamann sieht Bayern vor Manchester City

Der FC Bayern München ist nach Meinung von Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann in der Champions League höher einzuschätzen als Englands Fußball-Meister Manchester City - trotz der fünf Tore von Stürmer-Star Erling Haaland beim 7:0 gegen RB Leipzig.

Das Team von Trainer Pep Guardiola sei im Ligapokal ausgeschieden und laufe in der Premier League hinterher, schrieb der TV-Experte in seiner Kolumne für Sky. «Ich würde mich von den fünf Toren, die Haaland gegen Leipzig erzielt hat, nicht blenden lassen. Wie er das gemacht hat, war sensationell. Aber deswegen bekommt City im Viertelfinale kein Freilos», urteilte der 49-Jährige.

Für den deutschen Rekordmeister spricht im Vergleich zu Manchester City seiner Ansicht nach der unheimlich dichte Kader. «Sadio Mané ist wieder fit, du kannst Thomas Müller vorne reinstellen und hast in der Offensive noch Kingsley Coman, (Leroy) Sané und Serge Gnabry», meinte Hamann. Er sei nun gespannt, wie sich City schlage, wenn sie im Viertelfinale gegen die SSC Neapel oder die Bayern spielen müssten.

Hamann: «Einfache Gegner gibt es keine»

Auf Neapel wolle seiner Meinung nach in der nächsten Champions-League-Runde keine Mannschaft gern treffen. Der Tabellenführer in der italienischen Serie A hatte im Achtelfinale Eintracht Frankfurt sowie zuvor den FC Liverpool und Ajax Amsterdam ausgeschaltet. Zudem habe Neapel in Victor Osimhen einen überragenden Stürmer.

«Ich würde Napoli mit Manchester und Real Madrid auf eine Stufe stellen. Einfache Gegner gibt es keine, aber für die Bayern wäre einer der beiden Mailänder Clubs die wohl am besten zu lösende Aufgabe», folgerte Hamann mit Blick auf das Viertelfinale, das an diesem Freitag ausgelost wird. Spieltermine sind der 11. und 12. sowie der 18. und 19. April.