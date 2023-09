Rose hofft auf Klostermann: «Hängt nur über der Schüssel»

Fünf Fakten vor dem Spiel von RB Leipzig bei Union Berlin

Für RB Leipzig geht es erneut gegen den Bundesliga-Spitzenreiter. Wie am zweiten Spieltag, als die Leipziger den führenden VfB Stuttgart (5:1) vom Thron stürzten, geht es an diesem Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) zum Tabellenführer 1. FC Union Berlin.Union ist so etwas wie ein Angstgegner. In Köpenick gewann RB zuletzt 2019 (4:0). Seitdem gab es drei 1:2-Niederlagen bei Union. Die Berliner gewannen sogar die letzten beiden Auswärtsspiele in der Red Bull-Arena mit 2:1.Hoffnung macht da Leipzigs Neuzugang Christoph Baumgartner, der beste Erinnerungen an die Alte Försterei hat. «Ich habe da mein erstes Bundesliga-Tor geschossen», sagte der Österreicher. Im Dezember 2019 gewann er mit Hoffenheim 2:0 in Berlin.Duell der Stürmer: Die Form der Angreifer spricht derzeit klar für Union. Kevin Behrens braucht für einen Treffer statistisch gesehen nur 38 Minuten. In nur zwei Ligaspielen traf er viermal - Liga-Bestwert. Leipzigs Nationalspieler Timo Werner wartet seit 726 Minuten auf einen ...