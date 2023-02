Real ohne Kroos ins Kracher-Duell beim FC Liverpool

UEFA-Supercup: Eintracht startet ohne Götze: Real mit Alaba und Kroos

Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt startet ohne Ex-Weltmeister Mario Götze in den europäischen Supercup gegen Real Madrid. Der 30-Jährige sitzt am Mittwochabend (21.00 Uhr/RTL und DAZN) in Helsinki zunächst auf der Bank. Stattdessen lässt Trainer Oliver Glasner in der Offensive Rafael Borré, Daichi Kamada und Jesper Lindström beginnen. Auch Randal Kolo Muani, der beim 1:6 gegen den FC Bayern bester Frankfurter und Torschütze war, sitzt gegen die Königlichen zunächst draußen.