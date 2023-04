Ortega freut sich auf Spiel in München und «mal Brötchen»

Ersatztorwart Stefan Ortega freut sich ganz besonders auf das Champions-League-Rückspiel mit Manchester City beim FC Bayern München.

«Vor allem, weil es zum Frühstück dann mal Brötchen gibt. Das gibt es hier in England nicht. Deshalb sind Spiele gegen deutsche Mannschaften für Ilkay (Gündogan) und mich immer Festtage», erzählte der 30-Jährige in einem «Kicker»-Interview. «Aber auch so freue ich mich, ich war seit dem Wechsel nicht oft in Deutschland.»

Ortega war im vergangenen Sommer von Arminia Bielefeld zum Premier-League-Club nach Manchester gewechselt. «Ich schwimme inzwischen nicht nur mit, sondern bin ein festes Mitglied der Gruppe», sagte er nach inzwischen neun Einsätzen für Manchester City. «Gerade mit den ersten Spielen, die ich gemacht habe, war das Gefühl da: Ich bin gut reingerutscht und akzeptiert. Damit war das erste Etappenziel erreicht. Jetzt versuche ich, weiter zu beißen und mich zu empfehlen.»