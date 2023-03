Kroos: Aus von Leipzig und BVB keine Überraschung

Internationaler Fußball: Salihamidzic lobt deutsche Bilanz: Bundesliga setzt Zeichen

Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic bewertet das bisherige internationale Abschneiden der deutschen Vereine im Europapokal als ein Gütesiegel für die Fußball-Bundesliga. «Natürlich ist das gut. Wir können alle ein wenig stolz sein darauf. Wir haben in Europa ein Zeichen gesetzt. Es ist schön, so viele deutsche Clubs in Europa weiterkommen zu sehen», sagte Salihamidzic nach dem 2:0 seiner Bayern gegen Inter Mailand zum Abschluss der Gruppenphase der Champions League.