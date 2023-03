Faeser zu Frankfurter Fanausschluss: «Wenig Verständnis»

Champions League: Faeser zu Fanausschluss: «Wenig Verständnis»

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat «wenig Verständnis» für die Entscheidung, die Fans von Eintracht Frankfurt vom Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei der SSC Neapel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) auszuschließen. «Bei Hochrisikospielen sollte jede mögliche Sicherheitsmaßnahme sehr genau geprüft werden, bevor man als allerletzte Option alle Fans einer Mannschaft ausschließt», erklärte die SPD-Politikerin am Dienstag auf dpa-Anfrage. «Denn eine so einschneidende Maßnahme trägt womöglich nicht zur Deeskalation bei.»