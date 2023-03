BVB hofft weiter auf Einsatz von Kobel - Malen wieder fit

Champions League: BVB mit Rückenwind ins Rückspiel beim FC Chelsea

Borussia Dortmund geht mit gewachsenem Selbstvertrauen in das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime Video) beim FC Chelsea. Nach zehn Siegen in den bisherigen zehn Pflichtpartien des neuen Jahres rechnet sich der Fußball-Bundesligist gute Chancen auf den Einzug in die Runde der letzten acht Teams aus. Auf den noch verletzten Matchwinner des Hinspiels, Karim Adeyemi, der für den 1:0-Siegtreffer gesorgt hatte, muss der BVB in London jedoch verzichten.