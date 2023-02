Benfica mit Schmidt auf Viertelfinal-Kurs

Fußball: Trainer Schmidt: Kein Vergleich zwischen Draxler und Götze

Benfica Lissabons neuer Trainer Roger Schmidt will die Verpflichtung von Fußball-Nationalspieler Julian Draxler nicht mit dem Engagement von Mario Götze in seiner Zeit bei der PSV Eindhoven vergleichen. «Wir haben Julian Draxler nicht verpflichtet, weil es mit Mario Götze in Eindhoven super funktioniert hat, sondern weil wir von ihm total überzeugt sind», sagte er dem «Kicker» (Montag).