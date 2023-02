«Asi, ey»: Bierdusche für DAZN-Experte Ballack bei BVB-Tor

Bundesliga: Fast 15.000 Tickets für Frauen-Hit Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg hat für das Spitzenspiel der Frauen-Bundesliga gegen den FC Bayern München am Sonntag (14.00 Uhr/MagentaSport) bereits 14.700 Tickets verkauft. Dies sagte Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter beim deutschen Meister, in einer Medienrunde am Montag. «Das ist richtig klasse zum jetzigen Zeitpunkt», urteilte der 54-Jährige und verwies darauf, dass erst diese Woche verstärkt Werbung betrieben werde und die Partie mitten in die Herbstferien falle.