Akanji nimmt Bayern-Torwart Sommer in Schutz

Bayern-Torhüter: Akanji über Sommer: «Muss immer einen Sündenbock geben»

Nach dem Halbfinal-Einzug mit Manchester City hat Abwehrspieler Manuel Akanji seinen Schweizer Nationalmannschafts-Kollegen Yann Sommer in Schutz genommen. Er könne die Kritik am Torhüter des FC Bayern «nicht nachvollziehen», sagte der frühere Dortmunder Profi nach dem 1:1 im Viertelfinal-Rückspiel in München der Schweizer Zeitung «Blick»: «Aber es muss immer irgendwo einen Sündenbock geben. Es tut mir leid für Yann, dass er in der Situation ist. Aber hat die Kraft, er hat das Selbstvertrauen, um da wieder rauszukommen.»