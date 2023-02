Dudziak nach Rückkehr aus Erdbebengebiet «physisch okay»

Türkisch-syrische Grenzregion : Nach Erdbeben: Trauerbeflaggung in Thüringen

Nach dem verheerenden Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion hat Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) für Freitag Trauerbeflaggung in Thüringen angeordnet. Sie gelte für alle öffentlichen Dienstgebäude im Freistaat. Das Ausmaß des Leids, das durch die beiden schweren Beben vor drei Tagen in der betroffenen Region entstanden ist, sei unermesslich und mit Worten nur schwer zu beschreiben, erklärte Ramelow am Donnerstag.