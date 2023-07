Hertha BSC verpflichtet Verteidiger Toni Leistner

Klarer Sieg im ersten Test: Hertha gewinnt 6:0 in Stahnsdorf

Hertha BSC hat sein erstes Testspiel in der Saisonvorbereitung wie erwartet klar gewonnen. Der Bundesliga-Absteiger setzte sich am Sonntagnachmittag beim Fußball-Oberligisten RSV Eintracht 1949 Stahnsdorf mit 6:0 (5:0) durch. Marten Winkler (15./42. Minute), Marco Richter (16.), Florian Niederlechner (28.) und Marc Oliver Kempf (38.) sorgten schon in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse. Derry Scherhant (58.) legte in der zweiten Halbzeit vor 2868 Zuschauern in Stahnsdorf nach.