2. Bundesliga: Bei der Stürmersuche ist beim SV Sandhausen Geduld gefragt

Die Stürmersuche beim Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen dauert an. In Unruhe verfällt der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca deswegen aber nicht. «Ich bin immer noch häufig am Telefon, aber der Transfermarkt ist noch ruhig», sagte Kabaca der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. «Die Bundesligisten werden viele Spieler noch mit in die Trainingslager nehmen und erst danach entscheiden, wie es mit dem einen oder anderen Profi weitergehen wird.»