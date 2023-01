Bundesliga: Bochum muss in Dortmund Abwehr umbauen: Heintz fehlt

Der VfL Bochum muss für das Revierderby in der Fußball-Bundesliga bei Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ohne Abwehrspieler Dominique Heintz planen. VfL-Trainer Thomas Letsch teilte am Donnerstag mit, dass Heintz wegen Rückenproblemen ausfällt. Für ihn wird vermutlich Vasilios Lampropoulos neben Ivan Ordets in die Innenverteidigung rücken. «Die Kombination hat in der Trainingswoche gut gepasst. Da spielt auch die Erfahrung eine Rolle», erklärte der Coach. Offensivspieler Christopher Antwi-Adjej soll nach Hüftproblemen wieder zur Verfügung stehen.