1. FC Nürnberg leiht Schalker Mittelfeldspieler Flick aus

2. Bundesliga: Sandhausen leiht Kutucu erneut von Istanbul Basaksehir aus

Der SV Sandhausen hat die Ausleihe von Ahmed Kutucu vom türkischen Erstligisten Istanbul Basaksehir FK verlängert. Wie der Fußball-Zweitligist am Dienstag mitteilte, ist der Stürmer bereits mit der Mannschaft im Trainingslager in Österreich. «Der Kontakt zu Ahmed ist nie abgebrochen. Wir wollten von beiden Seiten die Leihe fortführen», sagte der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca. Er passe sowohl menschlich zur Mannschaft wie auch zur Spielphilosophie. Kutucu spielte bereits in der abgelaufenen Saison von Januar an für die Schwarz-Weißen. In zehn Spielen kam er zum Einsatz und erzielte beim Remis in Darmstadt einen wichtigen Treffer. Danach kehrte er vorerst zum Tabellenvierten der türkischen Süper Lig zurück.