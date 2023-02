Zurückhaltung in 2. Liga - Nur Darmstadt mit großem Transfer

2.Bundesliga: Stojilkovic über Darmstadt-Wechsel: «Herzensentscheidung»

Fußballprofi Filip Stojilkovic hat sich tatsächlich gegen einen Wechsel zum italienischen Rekordmeister Juventus Turin und für ein Engagement beim Zweitliga-Spitzenreiter SV Darmstadt 98 entschieden. «Da war etwas dran, aber da wäre ich erst einmal wieder verliehen worden», bestätigte der 23-Jährige in einer Medienrunde am Mittwoch das Interesse der Turiner. «Ich finde, in meinem Alter ist es wichtig, dass man einen Verein hat, der hinter einem steht und einen nicht immer verleiht.»