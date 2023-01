Hertha holt Angreifer Fabian Reese aus Kiel

Transfermarkt: Jordan Torunarigha wechselt von Hertha BSC nach Belgien

Verteidiger Jordan Torunarigha verlässt Hertha BSC und wechselt zum belgischen Erstligisten KAA Gent. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Dienstag mit. Der Transfer hatte sich in den vergangenen Tagen abgezeichnet. Zum belgischen Erstligisten war Torunarigha in der Rückrunde der vergangenen Saison bereits ausgeliehen gewesen und war dort Pokalsieger geworden.