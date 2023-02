HSV: Dinsel kandidiert nicht für AG-Aufsichtsrat

Vereinspolitik: HSV-Investor Kühne attackiert Präsident Jansen

Investor Klaus-Michael Kühne hat beim Hamburger SV massiv den Vereinspräsidenten und Aufsichtsrats-Chef Marcell Jansen kritisiert und eine Ablösung des früheren Nationalspielers gefordert. «Für das personelle Hickhack ist er verantwortlich, was sich auf den Verein negativ auswirkt. Ich wünsche mir neue Leute, die von außen kommen. Wir brauchen einen Neubeginn», sagte Kühne in einem Interview des «Hamburger Abendblatts» über Jansen. «Der HSV verdient endlich einen Rahmen, in dem der Verein nicht ständig Finanzsorgen und personelle Querelen hat.»