St. Pauli nach Trennung von Schultz: Gespräche mit Kohfeldt?

2. Liga: FC St. Pauli verpflichtet Stürmer Otto von 1899 Hoffenheim

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli verstärkt sich im Sturm mit David Otto vom Bundesligisten 1899 Hoffenheim. Der 23 Jahre alte Angreifer war zuletzt an den SSV Jahn Regensburg und zuvor an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen. Insgesamt hat Otto bisher 66 Einsätze in der 2. Liga absolviert, dabei erzielte er fünf Tore und bereitete acht weitere Treffer vor. Zudem stand er sieben Mal für die U20 des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) auf dem Platz und schoss drei Tore. Über die Höhe der Ablöse und die Vertragslaufzeit machten die Hanseaten in ihrer Mitteilung am Donnerstag keine Angaben.