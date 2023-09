St. Pauli beendet im Nachwuchs Zusammenarbeit mit Beratern

Kartenvergabe für Fortuna-Freispiel startet kommende Woche

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf startet am Montag mit der Kartenvergabe für das erste Freispiel dieser Saison gegen den 1. FC Kaiserslautern am 21. Oktober. Zunächst können sich die rund 27.000 Club-Mitglieder für die Partie um jeweils bis zu fünf Freikarten bewerben. Vom 21. September an sind dann alle anderen dran. Das teilte die Fortuna am Donnerstag mit.