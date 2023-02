Schwartz-Nachfolger gefunden: Oral soll Sandhausen retten

2. Bundesliga: KSC mit Defensivsorgen vor Auswärtsspiel in Sandhausen

Der Karlsruher SC hat vor der Partie beim SV Sandhausen Personalsorgen in der Defensive. Neben Innenverteidiger Stephan Ambrosius, der wegen einer Gelb-Rot-Sperre am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) pausieren muss, plagt nun dessen Ersatzmann Christoph Kobald ein grippaler Infekt. «Da sieht es gerade nicht so gut aus», sagte Trainer Christian Eichner am Freitag. Daniel O'Shaughnessy, Florian Ballas und Felix Irorere wären Alternativen für den Österreicher. «Wenn er ausfallen sollte, dann wird ein anderer spielen. Und der wird seine Leistung bringen», ist der KSC-Coach überzeugt.