Pauli siegt 1:0 in Nürnberg - Hürzeler mit Topeinstand

Winter-Vorbereitung: FC St. Pauli mit 29 Spielern im Trainingslager in Benidorm

Der FC St. Pauli ist am Montag in sein Wintertrainingslager gereist. Der Hamburger Fußball-Zweitligist sendete mehrere Posts vom Bremer Airport, von wo aus die Kiezkicker nach Alicante abflogen. Dabei teilen sie sich aus Kostengründen einen Flieger mit dem Bundesligisten Werder Bremen. Dem St.-Pauli-Tross gehören zunächst vier Torhüter und 25 Feldspieler an, teilte der Club am Montag mit.